Naci Görür’den Ege ve Marmara İçin Uyarı: 'Kuzey Anadolu Fay Hattı İki Uçtan Da Geriliyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ege Denizi’nde sabah saatlerinde yaşanan sismik hareketlilik, Türkiye'nin en önemli deprem uzmanlarını alarma geçirdi.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda bu sabah saat 09.42'de meydana gelen ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yerin 5.46 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklanan 4.4 büyüklüğündeki deprem, sınırları aşan bir fay tehdidini yeniden gündeme taşıdı. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, komşu ülkede yaşanan sarsıntının Türkiye'yi ve özellikle Marmara Bölgesi'ni doğrudan ilgilendiren kırılma hatlarıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

'KUZEY ANADOLU FAYI'NIN KUZEY KOLU İÇİNDE'

Sarsıntının jeolojik koordinatlarını inceleyen Prof. Dr. Naci Görür, depremin tesadüfi bir kırılma olmadığını aktardı. Eğriboz'daki bu hareketliliğin, Türkiye'nin en büyük sismik tehdit kaynağı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) kuzey kolu içerisinde meydana geldiğini söyleyen Görür, fayın küresel ölçekte büyük bir enerji biriktirdiğine dikkat çekti.

'FAYIN HER İKİ UCU DA ALARM VERİYOR'

Naci Görür, Marmara Bölgesi'ndeki canlı risk haritasını hatırlatarak, "Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor" değerlendirmesinde bulundu. Görür’ün bu tespiti, fay hattının doğu ve batı uçlarında eş zamanlı bir tektonik stres birikimi olduğunu ve her iki bölgede de sismik riskin pik noktaya ulaştığını gözler önüne serdi.

2-3 saat önce Yunanisyan (Evvoia) da 4,4 deprem oldu. KAF’ın kuzey kolunun zonu içerisinde. Kuzey kol hem Marmara ‘da hem Yunanistan’da geriliyor. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/X1ulTjwRgx — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 18, 2026

ADALAR ÇEVRESİNDEKİ MİKRO DEPREMLER

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolundaki bu gerilim, geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi'nde yaşanan hareketlilikleri akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere, KAF’ın en riskli bölgesi olarak gösterilen Adalar Segmenti çevresinde ağustos ayında peş peşe mikro depremler gerçekleşmişti.

Kaynak: Haber Merkezi