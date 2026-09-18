Bodrum’da Deniz Faciasından Dönüldü: 36 Metrelik Dev Tekne Kayalıklara Çarpıp Yan Yattı, 11 Kişi Son Anda Kurtarıldı

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Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde büyük bir deniz kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Karaada yakınlarında seyreden 36 metre boyundaki dev gulet, denizcilerin uğrak noktalarından biri olan Yassıada adlı kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle gövdesinden ağır hasar alan lüks ahşap gulet, su alarak hızla yan yattı.

KAZA SONRASI CAN PAZARI

Guletin su almaya başlamasıyla birlikte lüks teknede büyük bir panik yaşandı. Olay esnasında gulette bulunan 7'si mürettebat, 4'ü yolcu olmak üzere toplam 11 kişi ölümle burun buruna geldi.

Kazazedelerin yardım çığlığına, şans eseri aynı bölgede bulunan ve batan guletin kardeş teknesi olduğu ifade edilen "Way" adlı tekne yetişti. 11 kişi, saniyelerle yarışılarak tekneye tahliye edildi. Yaşanan deniz kazasında şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.

SAHİL GÜVENLİK ALARMA GEÇTİ

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığı görevlileri sevk edildi. Bir bölümü tamamen suya gömülen ve batma tehlikesi devam eden dev gulet, kayalıklara çelik halatlarla bağlandı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA