Bakan Gürlek’ten 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması: Örgüt Silah Bırakınca Yasa Yürürlüğe Girecek

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Bir dizi ziyaret ve "Türkiye Yüzyılı Buluşması" kapsamında Adana'ya giden Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Terör odaklarının tasfiyesinden sokak suçlularına, meclis takviminden yargı reformlarına kadar kritik başlıkları paylaşan Bakan Gürlek, tüm adli süreçlerin vatandaşların huzuru için titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

İKİNCİ AŞAMA BAŞLIYOR

Kamuoyunda büyük bir hassasiyetle takip edilen "Terörsüz Türkiye" sürecine dair yasal altyapının Adalet Bakanlığı tarafından titizlikle hazırlandığını ve TBMM'de 467 milletvekilinin ezici çoğunluğuyla kabul edildiğini hatırlatan Bakan Gürlek, tarihi bir eşiğe gelindiğini belirtti.

Sürecin ikinci aşamasına geçildiğini belirten Gürlek, "Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve silahlarını bırakmasından sonra artık bu yasa resmen yürürlüğe girecek. Bu süreçte en başta fedakarlık gösteren şehitlerimizi ve gazilerimizi incitmeden bir düzenleme yaptık" dedi. Bakanlık olarak yasa sonrası dönemi de anlık takip edeceklerini ekledi.

'SOKAK ÇETELERİ SORUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE ORTADAN KALDIRILDI'

Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine yönelik tavizsiz duruşun altını çizen Adalet Bakanı Gürlek, özellikle Adana özelinde yürütülen operasyonlara değindi.

Başsavcılara ve emniyet birimlerine; sokak çeteleri, terör, uyuşturucu ve sanal bahis başlıklarında net talimatlar içeren bir genelge gönderdiklerini belirten Gürlek, "Vatandaşlarımızın bazı sokak çetelerinden dolayı huzur ve güven anlamında endişeleri vardı. Çok şükür şu an bu konuda büyük ölçüde sokak çeteleri sorunu ortadan kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

'13. YARGI PAKETİ EKİM AYINDA MECLİS'E GELİYOR'

Milyonlarca vatandaşın ve hukuk camiasının merakla beklediği yargı reformu takvimini de ilan eden Bakan Gürlek, 13. Yargı Paketi’nin ekim ayında TBMM genel kuruluna sunulacağını açıkladı.

Yeni paketin temel hedefinin "yargılamaların hızlandırılması" olduğunu belirten Gürlek, "Vatandaşlarımızın makul süre içerisinde, gecikmeksizin ve öngörülebilir bir şekilde adalete erişmesini istiyoruz. Bu konuda çok önemli adımlar attık, inşallah yargılamalar çok kısa sürede sonuçlanacak" diyerek adalette bürokratik gecikmelerin önüne geçileceğini vurguladı.

'2028 SEÇİMLERİNDE TEŞKİLATIMIZA SORUMLULUK DÜŞÜYOR'

Siyasi gündeme ve 2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Bakan Gürlek, AK Parti teşkilatlarına sahada aktif olmaları çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek adına sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle il il toplantılar yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA