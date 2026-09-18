Kan Donduran Akran Zorbalığı: Epilepsi Hastası Çocuğa Boş Arazide İşkence!

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Toplumda infial yaratan akran zorbalığı olaylarına bir yenisi daha eklendi. 14 Eylül’de Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki epilepsi hastası A.H., okul çıkışında korkunç bir işkenceye maruz bırakıldı.

İddiaya göre okul arkadaşı M.M.'nin nerede olduğunu ailesine söyleyen küçük çocuk, sınıf arkadaşı C.K. (12) tarafından okul çıkışında kandırılarak ıssız bir boş araziye götürüldü ve burada feci şekilde darbedildi. Olayın ardından yüzünde ve vücudunda ağır morluklar oluşan çocuk hastaneye kaldırıldı.

'HASTALIĞIM VAR' ÇIĞLIĞINA RAĞMEN VURMAYA DEVAM ETTİLER

A.H. arazide C.K. (12) ve M.A.T. (14) tarafından acımasızca yumruklanırken, diğer arkadaşı M.M. ise o anları soğukkanlılıkla cep telefonu kamerasına kaydetti. Dava dosyasına giren skandal görüntülerde, saldırıya uğrayan talihsiz A.H.’nin kendisini korumaya çalışarak epilepsi hastası olduğunu defalarca söylemesine ve yalvarmasına rağmen çocukların saldırıya canice devam ettiği net bir şekilde görüldü.

4 AYRI SUÇTAN ADLİYEYE SEVK

Olayın ardından ailenin polise giderek şikayetçi olması üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kimlikleri ve adresleri kısa sürede tespit edilen yaşı küçük şüpheliler M.M., C.K. ve M.A.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Çocuk Şube'de psikolog eşliğinde ifadeleri alınan 3 çocuğun, emniyetteki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Yaşları küçük olan çocuklari "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" ve video kaydı yaptıkları için "Özel hayatın gizliliğinin ihlali" olmak üzere toplam 4 ayrı ağır suç maddesinden hakim karşısına çıkarılacak.

Kaynak: DHA