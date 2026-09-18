Şehidin Adının Silindiği İddiasına DMM’den Yalanlama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "İzmir Ödemiş'teki Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

2001 YILINDAKİ HAYIRSEVER PROTOKOLÜ

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, okul binasının 2001'de bir hayırsever tarafından yaptırıldığı ve imzalanan protokol gereğince "Mehmet Tevfik İlköğretim Okulu" adını aldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Acil ihtiyaçlar doğrultusunda farklı kurumlara geçici tahsislerin ardından bina, 2020 yılında ortaokula dönüştürülerek Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu adıyla hizmet vermeye başlamıştır. Ancak hayırsever ile 2001 yılındaki zorunlu protokolden dolayı okul adı yeniden 'Mehmet Tevfik Ortaokulu' olarak düzenlenmiştir. Şehidimizin aziz hatırası ise kesinlikle unutulmamış; ilçede yeni faaliyete geçecek olan eğitim merkezi 'Şehit Polis Gökhan Kirazlı Mesleki Eğitim Merkezi' adıyla hizmete açılacaktır. Kamuoyunu yanıltmaya ve şehitlerimizin aziz hatırasını istismar etmeye yönelik asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."

Kaynak: AA