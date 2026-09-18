Çanakkale Açıklarında 4.4 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Eğriboz Adası açıklarında saat 09.42'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi Eğriboz Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 09.42'de meydana gelen sarsıntı, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 238.91 kilometre mesafede gerçekleşti.
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AFAD verilerine göre depremin yerin yalnızca 5.46 kilometre derinliğinde gerçekleşmesi, sarsıntının yüzeye yakın noktalarda daha belirgin şekilde hissedilmesine yol açtı. Eğriboz Adası ve çevresinde kısa süreli panik yaratan sarsıntı, Gökçeada ve Çanakkale kıyı şeridinde de hafif şekilde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 18, 2026
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [238.91 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2026-09-18
Saat:09:42:06 TSİ
Enlem:38.96983 N
Boylam:23.36183 E
Derinlik:5.46 km
Detay:https://t.co/oOrIxhc4Q2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi