Çanakkale Açıklarında 4.4 Büyüklüğünde Deprem

AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Eğriboz Adası açıklarında saat 09.42'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde de hissedildi.

Son Güncelleme:
Çanakkale Açıklarında 4.4 Büyüklüğünde Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi Eğriboz Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 09.42'de meydana gelen sarsıntı, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 238.91 kilometre mesafede gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD verilerine göre depremin yerin yalnızca 5.46 kilometre derinliğinde gerçekleşmesi, sarsıntının yüzeye yakın noktalarda daha belirgin şekilde hissedilmesine yol açtı. Eğriboz Adası ve çevresinde kısa süreli panik yaratan sarsıntı, Gökçeada ve Çanakkale kıyı şeridinde de hafif şekilde hissedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem AFAD Çanakkale
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Türkiye ve Brezilya Savunma Sanayisinde Güçlerini Birleştiriyor Türkiye ve Brezilya Savunma Sanayisinde Güçlerini Birleştiriyor
1877'den Beri İlk Kez Bu Kadar Yakın! Türkiye İçin 149 Yıllık Rekor Kapıda: 'Mega El Nino' Geliyor 1877'den Beri İlk Kez Bu Kadar Yakın! Türkiye İçin 149 Yıllık Rekor Kapıda: 'Mega El Nino' Geliyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem: Dosyadan Fuhuş ve Tedarik İddiaları Çıktı... 15 Kişi Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem... 15 Kişi Gözaltında
Emniyette Büyük Atama Dalgası: 39 İlin Müdürü Değişti Emniyette Büyük Atama Dalgası
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu! Sermaye Piyasalarında Dev Temizlik: Fon Başkanları Tutuklandı Sermaye Piyasalarında Dev Temizlik, Fon Başkanları Tutuklandı
Yatırım Fonlarında Tasfiye Süreci Başladı: SPK Dev Bankaları Görevlendirdi, 131 Fon Nakde Çevriliyor SPK Dev Bankaları Görevlendirdi, 131 Fon Nakde Çevriliyor
1877'den Beri İlk Kez Bu Kadar Yakın! Türkiye İçin 149 Yıllık Rekor Kapıda: 'Mega El Nino' Geliyor 1877'den Beri İlk Kez Bu Kadar Yakın! Türkiye İçin 149 Yıllık Rekor Kapıda: 'Mega El Nino' Geliyor