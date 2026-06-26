Mutlak Butlan Sonrası B Planı: Özgür Özel’in Kuracağı Yeni Partinin Kadrosunda Kimler Olacak?

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Mahkemenin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında "mutlak butlan" kararı vererek genel başkanlık koltuğunu yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’na iade etmesi, ana muhalefet partisini derin bir hukuk ve yönetim krizine sürükledi.

Olağanüstü kurultay taleplerinin tüzüğe rağmen askıda kalması Özgür Özel ve ekibini radikal bir kararın eşiğine getirdi. Ankara kulislerine düşen son bilgilere göre, Özgür Özel, olası bir hukuki engelleme veya kayyım ihtimaline karşı tamamen gizli yürütülen bir yedek parti formülünü devreye soktu.

B PLANI DEVREDE

Nefes Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’in aktardığı kulis bilgilerine göre, Özgür Özel ve ekibi yasal süreler dolar dolmaz kurultay krizini mahkemeye taşıyacak. Mahkemelerin CHP tüzüğünü görmezden gelmesi ya da süreci kilitlemesi ihtimaline karşı ise yeni parti senaryosu en güçlü çıkış yolu olarak masada duruyor.

GÖLGE İSİMLERDEN OLUŞACAK

Özgür Özel’in milletvekilleriyle yaptığı kapalı toplantılarda yeni partinin yol haritasını paylaştığını belirten Deniz Zeyrek, kurulacak partinin stratejik detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Yeni partinin kurucular kurulu, kamuoyunun hiç tanımadığı, ismi bilinmeyen ve hiçbir yasal sorunu bulunmayan isimlerden oluşacak. Bu gölge kadro, kendileri gibi yıpranmamış isimlerle birlikte yeni partinin seçimlere girme hakkını kazanabilmesi için şimdiden tüm Anadolu’da gizlice örgütlenme çalışmalarına başlayacak.

KÜRT SİYASİ HAREKETİNİN YEDEK PARTİ MODELİ

Parti seçim gündeme gelinceye kadar kendisini çok fazla belli etmeyecek, öne çıkmayacak.

Durumun daha iyi anlaşılması için Kürt siyasi hareketinin yarattığı modeli örnek verebilirim. HDP’nin kapatılması ihtimali gündeme geldiğinde yedek bir parti kurulmuş, HDP’nin seçime girememesi halinde devreye sokulmak üzere kenarda bekletilmişti.

Yedek partiyle seçimlere katılabilme güvencesi oluştuktan sonra Özgür Özel ve ekibinin CHP’deki mücadelede eli güçlenebilir. Zira bu modelde hiçbir CHP üyesinin istifa etmesi gerekmeyecek.

Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlattığında Özel ve ekibi üyelerin desteğiyle mahalle delegelerinin seçilmesi aşamasından başlayarak Kurultay’ı kazanmak için harekete geçecek.

Kurultay süreci olası bir seçimden önce tamamlanırsa zaten sorun kalmayacak ve CHP seçimlere Özel liderliğinde girecek.

Özel, CHP’de yönetimi ele geçirdikten sonra iktidar “6 yıl kurultay yapmadınız seçime giremezseniz” diyerek CHP’yi seçimlere sokmazsa yine yeni parti metodu devreye sokulacak.

Aynı şekilde kurultay süreci zamanında tamamlanmazsa da Özel ve ekibi yeni partiden aday olacak."

Kaynak: Nefes Gazetesi