Özgür Özel'in Kuracağı Yeni Partinin Çizgisi ve Hedefi Belli Oldu

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı ilan edilmesinin ardından, Özgür Özel ve ekibinin hazırlıklarını yapmaya devam ettiği yeni siyasi oluşumun ana hatları şekillenmeye başladı.

HER İHTİMAL ZORLANACAK

Özel ve ekibi, CHP içerisinde siyaset yapmayı sürdürebilmek için ellerindeki mevcut tüm hukuki yolları zorlamaya devam ederken, bu süreçlerin tıkanması halinde olası bir erken seçime hazırlıksız yakalanmamak için alternatif parti kurulması ya da seçime girme yeterliliği olan bir partiye geçilmesi olasılıklarını da hazırda tutmaya devam ediyor.

YENİ PARTİ 'TÜRKİYE İTTİFAKI' ÇİZGİSİNDE OLACAK

CHP içerisinde siyaset yapma olanağı kalmadığı takdirde ise kurulacak yeni partinin nasıl bir çizgide olacağı ise ana gündem maddelerinden biri olmuş durumda. Özel'in kurmayları partinin kırmızı çizgisinin Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerleri olacağının altını çizerken, yeni oluşumun net bir 'sol parti' olmayacağını da belirtiyor.

Özel ve kurmaylarının hedefi partiyi bir ideolojik tabana yaslamaktan ziyade geniş kesimleri kapsayabilecek bir çizgiye oturtmak; bu nedenle yeni kurulacak partinin 'sol parti' değil 'Türkiye İttifakı' çizgisinde olacağı ifade ediliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE 50+1 HEDEFİ

'Türkiye İttifakı' vurgusunun arka planında ise cumhurbaşkanlığı seçimleri yer alıyor. Özel'e yakın isimler iktidar değişiminin yalnızca cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanılması halinde mümkün olduğunu dile getirirken yüzde 50+1 sınırına dikkat çekiyor.

Özel'in kurmaylarından konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde, “İddiamız göstereceğimiz adayın Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanı olması. Bunun için de yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. Türkiye’nin tamamına hitap etmek için kırmızı çizgilerimizden taviz vermeden Türkiye İttifakı’nı kurmalıyız.” değerlendirmeleri yapılıyor.

Kaynak: Nefes