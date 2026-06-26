YKS'de Yapay Zekalı Kopya Skandalı: Soruları ChatGPT'ye Sorarken Yakalandı, Tutuklandı

İstanbul'da, 21 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin AYT oturumuna şortunun içinde cep telefonu sokan 20 yaşındaki aday, sınav esnasında Fen Bilimleri sorularının fotoğrafını çekip yapay zekaya çözdürmeye çalışırken yakalandı. "Bir anlık gaflete düştüm" diyen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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YKS'de Yapay Zekalı Kopya Skandalı: Soruları ChatGPT'ye Sorarken Yakalandı, Tutuklandı
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Milyonlarca adayın geleceğini belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) akılalmaz bir kopya girişimi tespit edildi. İstanbul Çekmeköy'deki Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda bir adayın, sınav salonuna gizlice soktuğu cep telefonuyla yapay zeka uygulamasını kullanarak kopya çekmeye çalıştığı ortaya çıktı.

ŞORTUNUN İÇİNDE SALONA SOKTU

Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre, olay, 21 Haziran'da Çekmeköy'deki bir sınav merkezinde yaşandı. Üst aramasındaki boşluktan faydalanarak cep telefonunu şortunun içine saklayan 20 yaşındaki Mustafa Eren K., sınav salonuna girmeyi başardı.

SORULARI CHATGPT'YE YÜKLEDİ

Sınav başladıktan bir süre sonra telefonunu çıkaran aday, AYT Fen Bilimleri soru kitapçığının 37 ve 39. sayfalarının fotoğraflarını çekerek popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye yükledi ve soruların yanıtlarını arattı.

SINAV ÇIKIŞINDA GÖZETMENLER DURDURDU

Sınav süresinin tamamlanmasının ardından sınıftan çıkmak üzere ayağa kalkan Mustafa Eren K., gözetmenler tarafından durduruldu. Salonda yapılan üst aramasında adayın üzerinde gizlenmiş halde cep telefonu ele geçirildi. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

'BİR ANLIK GAFLETE DÜŞTÜM'

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mustafa Eren K., savcılık ifadesinde suçunu itiraf ederken ilginç bir savunma yaptı. Sınava tek başına geldiğini ve telefonunu bırakacak bir emanetçi bulamadığı için cihazı şortuna sakladığını iddia eden şüpheli, şu ifadeleri kullandı:

"Telefonun internetini kapatıp rahatsız etme moduna alarak içeri girdim. Amacım kesinlikle kopya çekmek değildi. Ancak sınav başladıktan sonra bir anda aklıma telefonla soruların fotoğrafını çekip ChatGPT'de aratmak geldi. Gaflete düşerek Fen Bilimleri kitapçığının fotoğraflarını çektim. Salonda iki görevli olduğu için korkup devam edemedim. Pişmanım."

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılıktaki ifadesinin ardından "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mustafa Eren K. hakkında tutuklama kararı verildi.

YKS Soru ve Cevap Anahtarları Erişime AçıldıYKS Soru ve Cevap Anahtarları Erişime AçıldıGüncel

Kaynak: Sabah Gazetesi

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