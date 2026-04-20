Mustafa Türkay Sonel'in 'Gülistan Doku'yu Tanımıyorum' İddiası Boşa Düştü: İşte Dosyaya Giren O Kritik Not

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı tanımadığını iddia etmesinin ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. tv100, Gülistan Doku ile Mustafa Türkay Sonel arasında ilişki olduğuna dair yapılan ihbar notuna ulaştı.

Gülistan Doku soruşturmasında iddialarında odağında yer alan Mustafa Türkay Sonel ifadesinde, Doku'nun çalıştığı kafede defalarca baz kaydı tespit edilmiş olmasına rağmen Gülistan Doku'yu hiç tanımadığını ve ismini ilk kez kayıp haberlerinden duyduğunu öne sürmüştü.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, savcılık ifadesinde Doku’yu hiç tanımadığını, olaydan önce adını dahi duymadığını ve aralarında herhangi bir iletişim olmadığını öne sürmüş, hakkındaki silah, tehdit ve tecavüz iddialarını reddederek, gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Söz konusu suçlamalarla hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Sonel, iddiaların kendisini derinden rahatsız ettiğini ifade etmişti.

İHBAR NOTUNDA 'İLİŞKİLERİ VARDI' İDDİASI

Türkay ile Doku arasında bir ilişkinin olduğuna dair ihbar notuna ilk kez tv100 ulaştı. İhbar notunda "Gülistan Doku'nun Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı" ifadeleri yer aldı.

