Okullarda Yeni Yasaklar: Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Velilere Kısıtlama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından Türkiye genelinde eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri yeniden gündemin ilk sırasına taşındı. Artan endişeler üzerine bazı okullar, yeni kuralları devreye aldı. Üniforma zorunluluğundan veli girişlerinin sınırlandırılmasına kadar uzanan yeni uygulamalar, hem öğrenciler hem de veliler için daha sıkı bir okul düzeninin sinyalini verdi.

İlkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan yeni kurallarda bazı okullar üniformaları zorunlu tuttu. Veliler için randevu sistemlerini aktif hale getiren okulların ayrıca öğrencilerin okullara erken girmesini veya geç çıkmasını velilere mesajla bildirecek.

ÖĞLE ARASINDA OKULDAN ÇIKIŞ YASAK

Yeni güvenlik önlemleri okullardan okullara farklılık gösterdi. Bazı okulların duyurduğu yeni değişiklikler şu şekilde;

Lise kademesindeki okullar, özellikle velinin izni ve bilgisi olmadan öğrencilerin okuldan çıkamayacağını duyurdu. Okula giden velilerin ise ‘Veli Bekleme Alanı’nın dışında bulunamayacağını belirten okullar, velilerin refakatsiz bir şekilde okulun içinde dolaşmasına da izin vermeyecek. Okulda rahatsızlanan ya da izin almak isteyen öğrenciler, velilerinin okula gelmesini bekleyecek.

Aramalar sıklaştırılacak ve suç teşkil eden unsurları taşıyan öğrenciler anında disiplin cezası alacak.

Tam gün eğitim yapan okulların bir kısmı da öğle arasında okuldan çıkışı yasakladı. Okullar bunun yerine öğrencilere yemeklerini evden getirmelerini ya da kantinden almalarını önerdi.

METAL DEDEKTÖR SİSTEMİ KURULUYOR

Bazı okullar da okula giriş çıkış saatlerini kontrol altında tutmak adına veli bilgilendirme sisteminin daha aktif bir şekilde kullanılacağını duyurdu. Öğrencilerin okula geç girmesi ya da erken çıkması halinde velilerine anında mesaj gidecek.

İlkokul ve ortaokul kademelerindeki okullar ise acil ve elzem durumlar dışında okula ziyaretçi kabul edemeyeceklerini belirtti. Kılık, kıyafet, çanta, dijital saat, tablet kontrollerini daha titiz bir şekilde gerçekleştireceklerini duyuran okullar, tek tip kıyafetin önemini hatırlattı. Buna uymayan öğrencilerin velilerini bilgilendireceklerini, kurallar çerçevesinde yasal işlem başlatacaklarını açıkladılar. Bazı okullar da metal dedektör üst arama sistemi kurmaya hazırlanıyor.

EKRAN VURGUSU: 'NÖBET TUTMAMIZ GEREKİYOR'

Okullar yaptıkları duyurularda sanal medya ve dijital oyunlara da dikkat çekti. Velilere, çocuklarına evde bilgisayar, telefon ve tablet vermeden önce iki kez düşünmelerini öneren okul yönetimleri, “Güvenlik kontrollerinizi artırın” dedi. Bu sorumluluğun okul, veli işbirliği ile üstlenilmesi gerektiği dile getirilerek, “Ekranlar üzerinden tehlike evimizin içine kadar geldiği için bizim evlat nöbetleri tutmamız gerekiyor” denildi. Ayrıca çocukların okul saldırı haberlerinden uzak tutulması ve ailece izlenen yayınlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Kaynak: Hürriyet