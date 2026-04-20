7.5'lik Depremden Sonra Ahmet Ercan'dan Korkutan Uyarı: Depremleri Tetikleyebilir

Japonya Meteoroloji Ajansı’nın paylaştığı verilere göre, ülkenin kuzeydoğu açıklarında Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

TSUNAMİ UYARISI GELDİ

Sarsıntının ardından Iwate, Aomori ve Hokkaido bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, depremin ardından kıyı kesimlerinde dalga yüksekliğinin 3 metreye kadar ulaşabileceğini bildirdi. Bölgedeki yerleşim alanlarında olası risklere karşı tedbirlerin artırıldığı aktarıldı.

'YILDA 2 İLE 5 TANE OLUR'

Depremle ilgili açıklamalarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının büyüklüğüne ilişkin çarpıcı bir karşılaştırma yaptı. Ercan, “Japonya’da M7,3 büyüklüğündeki deprem, Pasifik ateş çemberi içinde yer alan Japonya’nın kuzeyindeki Honshu deniz içindeki damla batma kuşağında, 13 kilometre derinde gerçekleşmiştir. Bu depremler dünya üzerinde yılda iki ile beş tane olur.” ifadelerini kullandı.

'BAZI YERLERDE DEPREMLERİ TETİKLEMESİ OLAĞANDIR'

Depremin açığa çıkardığı enerjinin büyüklüğüne dikkat çeken Ercan, “Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima’ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır. Dalma batma kuşağı üzerinde olduğu için bir süpürtü dalgası oluşturur. Bu depremin uzak etki ile tüm yer kabuğunu sarsması ve bazı yerlerde depremleri tetiklemesi olağandır.” değerlendirmesini yaptı.

Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış… — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 20, 2026

Kaynak: Haber Merkezi