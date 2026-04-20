Savaş Çanları Yeniden Çalıyor: ABD Vurdu, İran İHA'larla Misilleme Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, ablukayı delmeye çalışan İran gemisinin vurularak ele geçirildiğini duyurdu. Tahran’ın bu hamleye cevabı gecikmedi. İran ordusu, ABD savaş gemilerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu sularında tansiyon yerini sıcak çatışmaya bıraktı. ABD’nin bir İran kargo gemisini hedef almasıyla başlayan gerilim, İran’ın ABD donanmasına yönelik İHA saldırısıyla bölgesel bir krizin eşiğine geldi.

'MAKİNE DAİRESİNDEN VURDUK'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD donanmasına ait USS Spruance destroyerinin, Umman Körfezi'nde ablukayı aşmaya çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahale ettiğini bildirdi.

Geminin dur ihtarına uymadığını belirten Trump, "İranlı mürettebat uyarıları reddetti, bu yüzden donanmamız makine dairesinde bir delik açarak gemiyi durdurdu" ifadelerini kullandı. Geminin şu an ABD Deniz Piyadelerinin kontrolünde olduğu ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

İRAN’DAN İHA’LI YANIT

ABD’nin bu hamlesine Tahran cephesinden tepki gecikmedi. İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Touska gemisine yapılan saldırıya misilleme olarak bölgedeki bazı ABD savaş gemilerini hedef aldığını duyurdu.

İnsansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırının detaylarına ilişkin henüz her iki taraftan da hasar veya kayıp raporu gelmezken, Tahran yönetimi operasyonun bir "yanıt" olduğunu vurguladı.

YAPTIRIMLAR VE ABLUKA KRİZİ

Hedef alınan Touska gemisinin, daha önce "yasa dışı faaliyetler" iddiasıyla ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesinde olduğu öğrenildi.

Uzmanlar, açık denizde gerçekleşen bu doğrudan çatışmanın, bölgedeki enerji koridorunu ve uluslararası deniz güvenliğini ciddi bir risk altına soktuğu uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler
İran Donald Trump Hürmüz Boğazı
Son Güncelleme:
Otomotiv Devlerinde Yangın Alarmı: On Binlerce Araç Geri Çağrıldı Otomotiv Devlerinde Yangın Alarmı: On Binlerce Araç Geri Çağrıldı
Trump Duyurdu: 'Hürmüz'de İran Gemisini Vurduk' 'Hürmüz'de İran Gemisini Vurduk'
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Karayipler'de 'Yargısız İnfaz' Tartışması: ABD Ordusu Bir Tekne Daha Vurdu Karayipler'de 'Yargısız İnfaz' Tartışması
Netanyahu'nun Yolsuzluk Davası... Mehkemeden Kritik Karar Netanyahu'nun Yolsuzluk Davası... Mehkemeden Kritik Karar
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Okullarda Yeni Yasaklar: Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Velilere Kısıtlama Geldi Okullarda Yeni Yasaklar: Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Velilere Kısıtlama Geldi
Uşak Belediyesi'ne 2. Dalga Operasyon! 25 Kişi Gözaltına Alındı Uşak Belediyesi'ne 2. Dalga Operasyon
Avcılar’da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Bina Alevlere Teslim Oldu, 20 Kişi Son Anda Kurtarıldı Bina Alevlere Teslim Oldu, 20 Kişi Son Anda Kurtarıldı
Savaş Çanları Yeniden Çalıyor: ABD Vurdu, İran İHA'larla Misilleme Yaptı ABD Vurdu, İran İHA'larla Misilleme Yaptı
Doğum İzni Süresi Uzatıldı: Düzenleme Kabul Edildi! SGK'lı Anneye 123 Bin, Memur Anneye 247 bin TL İzin Ücreti Doğum İzni Uzatıldı: SGK'lı Anneye 123 Bin, Memur Anneye 247 bin TL İzin Ücreti