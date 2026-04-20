Savaş Çanları Yeniden Çalıyor: ABD Vurdu, İran İHA'larla Misilleme Yaptı

Orta Doğu sularında tansiyon yerini sıcak çatışmaya bıraktı. ABD’nin bir İran kargo gemisini hedef almasıyla başlayan gerilim, İran’ın ABD donanmasına yönelik İHA saldırısıyla bölgesel bir krizin eşiğine geldi.

'MAKİNE DAİRESİNDEN VURDUK'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD donanmasına ait USS Spruance destroyerinin, Umman Körfezi'nde ablukayı aşmaya çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahale ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi'nde seyreden ve ablukaya uymadığı gerekçesiyle el konulan İran bandıralı kargo gemisi Touska'ya yönelik operasyona ait görüntüleri yayınladı

Geminin dur ihtarına uymadığını belirten Trump, "İranlı mürettebat uyarıları reddetti, bu yüzden donanmamız makine dairesinde bir delik açarak gemiyi durdurdu" ifadelerini kullandı. Geminin şu an ABD Deniz Piyadelerinin kontrolünde olduğu ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

İRAN’DAN İHA’LI YANIT

ABD’nin bu hamlesine Tahran cephesinden tepki gecikmedi. İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Touska gemisine yapılan saldırıya misilleme olarak bölgedeki bazı ABD savaş gemilerini hedef aldığını duyurdu.

İnsansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırının detaylarına ilişkin henüz her iki taraftan da hasar veya kayıp raporu gelmezken, Tahran yönetimi operasyonun bir "yanıt" olduğunu vurguladı.

YAPTIRIMLAR VE ABLUKA KRİZİ

Hedef alınan Touska gemisinin, daha önce "yasa dışı faaliyetler" iddiasıyla ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesinde olduğu öğrenildi.

Uzmanlar, açık denizde gerçekleşen bu doğrudan çatışmanın, bölgedeki enerji koridorunu ve uluslararası deniz güvenliğini ciddi bir risk altına soktuğu uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA