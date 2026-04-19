Otomotiv Devlerinde Yangın Alarmı: On Binlerce Araç Geri Çağrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güney Koreli otomotiv üreticileri Kia ve Genesis, yakıt sisteminde tespit edilen olası bir arıza nedeniyle toplam 235 bin 792 aracı kapsayan geri çağırma kararı aldı. GZT'nin haberine göre karar, motor yangını riskini artırabilecek bir güvenlik problemi üzerine alındı. Geri çağırma süreci, 10 Nisan’da ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) yapılan bildirimle resmileşti.

HANGİ MODELLERDE RİSK VAR?

Kia cephesinde 2022–2026 model yılları arasındaki 141 bin 32 Carnival minivan geri çağırma kapsamında yer alıyor. Genesis tarafında ise 2021–2025 G80 ve GV80, 2022–2026 GV70 ile 2023–2025 G90 modelleri dahil olmak üzere 94 bin 760 araç bulunuyor.

SORUNUN ASIL KAYNAĞI

Sorunun, iki yakıt rayını birbirine bağlayan çapraz yakıt borusundaki bağlantı elemanlarından kaynaklanabileceği ifade ediliyor. Bu parçaların zamanla gevşeyebileceği, bunun da yakıt sızıntısına yol açarak motor yangını riskini artırabileceği belirtiliyor.

ARAÇ SAHİPLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Şirketler, şu ana kadar bu arızayla bağlantılı herhangi bir kaza ya da yangın vakasının bildirilmediğini açıkladı. Araç sahiplerinin Kia tarafından 2 Haziran’dan, Genesis tarafından ise 8 Haziran’dan itibaren bilgilendirileceği bildirildi. Öte yandan, Hyundai Motor bünyesindeki iki markanın son dönemdeki geri çağırma sayılarının artması da dikkat çekiyor. Kia’nın 2025’in ilk üç çeyreğinde 726 binden fazla aracı geri çağırdığı aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi