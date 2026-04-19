Netanyahu'nun Yolsuzluk Davası... Mehkemeden Kritik Karar

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, yolsuzluk davasında ifade işlemlerinin iptal edilmesi yönündeki talebi mahkemece kabul edildi.

İsrail'in Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasında bu haftaki ifade işlemlerinin iptal edilmesi yönündeki talebini kabul etti. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, savcılığın Netanyahu'nun talebine itiraz etmesine rağmen Kudüs Bölge Mahkemesi'nin 'güvenlik ve siyasi' gerekçelerle Netanyahu'nun bu haftaki ifade işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin talebini kabul ettiği belirtildi.

NETANYAHU İSTEMİŞTİ

Haberde, bu nedenle yarın İsrail Başbakanı yerine başka bir tanığın ifade vereceği ve salı günü yapılacak duruşmanınsa tamamen iptal edildiği aktarıldı. Netanyahu, geçen hafta da "güvenlik ve siyasi" gerekçelerle duruşmalarının 2 hafta süreyle ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Mahkeme, 1 hafta ertelemeyi kabul ederken bu hafta yapılacak duruşmalar için yeniden başvuru yapılmasını istemişti.

DAVA HAKKINDA

Netanyahu, 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında 'rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla yargılanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

