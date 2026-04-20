Avcılar’da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Bina Alevlere Teslim Oldu, 20 Kişi Son Anda Kurtarıldı

Avcılar’da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın tüm binayı sardı. Aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi son anda kurtarıldı.

İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın giriş katındaki daireden yükselen alevler, kısa sürede yayılarak büyük paniğe neden oldu. Yangın, saat 21.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın giriş katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Avcılar’da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Bina Alevlere Teslim Oldu, 20 Kişi Son Anda Kurtarıldı - Resim : 1

ZAMANLA YARIŞ

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aralarında çocuklarında bulunduğu üst katlarda mahsur kalan 20 kişi merdiven aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Avcılar’da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Bina Alevlere Teslim Oldu, 20 Kişi Son Anda Kurtarıldı - Resim : 2

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

