Aydın'da İş Cinayeti! Kırma Makinesine Kolunu Kaptıran İşçi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde, taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi hayatını kaybetti.

Olay, Başçayır Mahallesi'ndeki bir taş ocağında meydana geldi. 40 yaşındaki Furkan Alemdar, çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple kolunu taş kırma makinesine kaptırdı.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Alemdar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Alemdar'ın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından Köşk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

