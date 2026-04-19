Gülistan Doku Dosyasında Şok Rapor Ortaya Çıktı: 'Gömülen Ceset 1-2 Yıl Sonra...'

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada, dosyaya giren teknik rapor dikkat çekici bulgular içerdi. Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre yeraltı görüntüleme cihazıyla yapılan incelemede Pertek ilçesinde 'şüpheli mezar formunda' bir boşluk tespit edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 12 Ocak 2025 tarihinde Koçpınar köyü girişinde yapılan çalışmada, yer altında insan boyutlarıyla uyumlu (yaklaşık 1.60–1.70 metre uzunluğunda) bir boşluk saptandı. Uzman raporunda bu alanın mezar yapısına benzediği ifade edildi.

SİLAH DETAYI

Raporda ayrıca, söz konusu boşluk içerisinde geçmişte bir gömü işlemi yapılmış olabileceği, daha sonra ise yaklaşık 1–2 yıl içinde buradan çıkarılmış olabileceği yönünde değerlendirmeye yer verildi. Aynı incelemede, boşluk çevresinde metal yoğunluğu tespit edildiği ve bunun sırt çantası veya silah gibi nesnelerle ilişkili olabileceği değerlendirildi. Bu durum, bölgede oksitlenme izleriyle birlikte rapora not edildi.

Gülistan Doku’nun öldürüldükten sonra ilk gömüldüğü düşünülen yerde yapılan incelemenin ardından tutulan tutanak: Silahla birlikte gömülmüş olabilir. pic.twitter.com/AIJpoL82jQ — Ceylan Sever (@ceylanseverr) April 19, 2026

Kaynak: Haber Merkezi