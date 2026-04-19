Gülistan Doku Dosyasında Şok Rapor Ortaya Çıktı: 'Gömülen Ceset 1-2 Yıl Sonra...'

Gülistan Doku soruşturmasına giren yeraltı görüntüleme raporu, Pertek’te tespit edilen şüpheli bir boşluğun 'mezar formunda' olduğunu ortaya koydu. Raporda, bu alanda gömü işlemi yapılıp daha sonra cesedin 1-2 yıl sonra başka bir noktaya taşınmış olabileceği değerlendirmesi yer aldı.

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada, dosyaya giren teknik rapor dikkat çekici bulgular içerdi. Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre yeraltı görüntüleme cihazıyla yapılan incelemede Pertek ilçesinde 'şüpheli mezar formunda' bir boşluk tespit edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 12 Ocak 2025 tarihinde Koçpınar köyü girişinde yapılan çalışmada, yer altında insan boyutlarıyla uyumlu (yaklaşık 1.60–1.70 metre uzunluğunda) bir boşluk saptandı. Uzman raporunda bu alanın mezar yapısına benzediği ifade edildi.

SİLAH DETAYI

Raporda ayrıca, söz konusu boşluk içerisinde geçmişte bir gömü işlemi yapılmış olabileceği, daha sonra ise yaklaşık 1–2 yıl içinde buradan çıkarılmış olabileceği yönünde değerlendirmeye yer verildi. Aynı incelemede, boşluk çevresinde metal yoğunluğu tespit edildiği ve bunun sırt çantası veya silah gibi nesnelerle ilişkili olabileceği değerlendirildi. Bu durum, bölgede oksitlenme izleriyle birlikte rapora not edildi.

