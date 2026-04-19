Polis Yeleğiyle Yayın Yaptı, Yakayı Ele Verdi
Sosyal medya hesabında polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edilen şüpheli, Avcılar'da gözaltına alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 19 Nisan'da, sosyal medyada bir kişinin polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edildi.
EVİNDE 2 KURU SIKI BULUNDU
Araştırmalar sonucunda kimliği belirlenen şüpheli B.O. (48) Avcılar'da gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, polis yeleği ve cep telefonu ele geçirildi. B.O'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA