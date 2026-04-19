Polis Yeleğiyle Yayın Yaptı, Yakayı Ele Verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 19 Nisan'da, sosyal medyada bir kişinin polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edildi.

EVİNDE 2 KURU SIKI BULUNDU

Araştırmalar sonucunda kimliği belirlenen şüpheli B.O. (48) Avcılar'da gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, polis yeleği ve cep telefonu ele geçirildi. B.O'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA