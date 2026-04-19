Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Dehşet Saçtı! 10 araca çarptı, 7 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Ceylan (41) yönetimindeki 50 AV 885 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otobüs, 10 araca çarparak durabildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA