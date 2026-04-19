Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Dehşet Saçtı! 10 araca çarptı, 7 yaralı

Aksaray’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü, 10 araca çarparak durabildi. Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Dehşet Saçtı! 10 araca çarptı, 7 yaralı
Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Ceylan (41) yönetimindeki 50 AV 885 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otobüs, 10 araca çarparak durabildi.

Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Dehşet Saçtı! 10 araca çarptı, 7 yaralı - Resim : 1

YARALILARIN DURUMU İYİ

Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Deplasman Otobüsünden Çıkanlar Şok Etti! 7 Şüpheliye İşlem Deplasman Otobüsünden Çıkanlar Şok Etti!
Almanya’da Türk Derneği'ne Saldırı Almanya’da Türk Derneği'ne Saldırı
'Kredi Kartı Limitlerini Düşürme Kararında Geri Adım' İddiası! BDDK'dan Açıklama Geldi Kredi Kartı Limitlerinde Flaş Gelişme
Gülistan Doku Dosyasında Şok Rapor Ortaya Çıktı: 'Gömülen Ceset 1-2 Yıl Sonra...' Gülistan Doku Dosyasında Şok Rapor Ortaya Çıktı
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Oğlu Mustafa Türkay Sonel'in İfadesi Ortay Çıktı Mustafa Türkay Sonel'in İfadesi Ortay Çıktı
'Valinin Talimatıyla Yaptım': Tuncay Sonel'in Koruması Şükrü Eroğlu’nun İfadesi Ortaya Çıktı Tuncay Sonel'in Koruması Eroğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı
Altının Kaderi Baştan Yazılacak: Bankalar Tahminlerini Güncelledi Altının Kaderi Baştan Yazılacak