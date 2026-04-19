Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurumspor'a Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile berabere kalarak Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK'yı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NSosyal hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Bugün alınan sonuçlarla birlikte Trendyol Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen, bu sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Erzurumspor’u, Erzurumlu tüm kardeşlerimi, tüm dadaşları yürekten tebrik ediyorum. Erzurumspor’a Süper Lig’de şimdiden başarılar diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi