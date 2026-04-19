Erzurumspor, Süper Lig'e Çıkan İlk Takım Oldu
Trendyol 1. Lig'de Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor, Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor, Bodrumspor'la 1-1 berabere kaldı. Erzurumspor, bu sonuçla Trendyol 1. Lig'in bitmesine iki hafta kala 79 puanla Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Maç sonrası Erzurumspor FK'lı oyuncular, taraftarların bulunduğu tribüne giderek büyük sevinç yaşadı.
