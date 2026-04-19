Büyükçekmece Basketbol, Süper Lig'den Düşen İlk Takım Oldu

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bitime 3 hafta kala bu sezon küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Büyükçekmece Basketbol, Süper Lig'den Düşen İlk Takım Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul temsilcisi, ligin 27. haftasında Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Safiport Erokspor'u konuk etti.

Rakibi karşısında salondan 79-67 mağlup ayrılan Onvo Büyükçekmece Basketbol, bu sonuçla son 14 haftada 12. mağlubiyetini yaşadı.

BİTİME ÜÇ HAFTA KALA DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

Ligde normal sezonun bitimine 3 hafta kala 4 galibiyette kalan Onvo Büyükçekmece Basketbol'un böylece küme düşmesi kesinleşti.

Kaynak: AA

Etiketler
Basketbol
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Gedson Fernandes İstanbul'a Dönüyor Gedson Fernandes İstanbul'a Dönüyor
VakıfBank-Fenerbahçe Serisinde Final Zamanı Sultanlar Ligi'nde Final Zamanı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
'Kredi Kartı Limitlerini Düşürme Kararında Geri Adım' İddiası! BDDK'dan Açıklama Geldi Kredi Kartı Limitlerinde Flaş Gelişme
Altının Kaderi Baştan Yazılacak: Bankalar Tahminlerini Güncelledi Altının Kaderi Baştan Yazılacak
Fenerbahçe'de Rize Maçının Faturası O İsme Çıktı Fenerbahçe'de Rize Maçının Faturası O İsme Çıktı
Mansur Yavaş Hakkında Bir Soruşturma İzni Daha Yavaş Hakkında Bir Soruşturma İzni Daha
İran'dan 'Hürmüz İçin Trump'ı Değil Bizi Dinleyeceksiniz' Çıkışı İran'dan 'Hürmüz İçin Trump'ı Değil Bizi Dinleyeceksiniz' Çıkışı