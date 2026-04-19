Büyükçekmece Basketbol, Süper Lig'den Düşen İlk Takım Oldu
Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bitime 3 hafta kala bu sezon küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
İstanbul temsilcisi, ligin 27. haftasında Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Safiport Erokspor'u konuk etti.
Rakibi karşısında salondan 79-67 mağlup ayrılan Onvo Büyükçekmece Basketbol, bu sonuçla son 14 haftada 12. mağlubiyetini yaşadı.
BİTİME ÜÇ HAFTA KALA DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ
Ligde normal sezonun bitimine 3 hafta kala 4 galibiyette kalan Onvo Büyükçekmece Basketbol'un böylece küme düşmesi kesinleşti.
Kaynak: AA