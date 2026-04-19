Gedson Fernandes İstanbul'a Dönüyor

Beşiktaş'tan 21 milyon Euro karşılığında Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli yıldız Gedson Fernandes için Süper Lig'e geri dönme ihtimali doğdu. Beşiktaş, eski yıldızını yeniden kadroya katmak için harekete geçti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş’ın eski yıldızı Gedson Fernandes’in geri dönüş ihtimali doğdu. Portekizli orta saha, 2025 yazında 20 milyon avro bedelle Spartak Moskova’ya transfer olmuştu.

SERGEN YALÇIN İSTİYOR

Sergen Yalçın’ın gelecek sezon için Gedson’u çok istemesi üzerine Rus ekibiyle temaslar başladı. Moskova’da yıllık 4 milyon avro kazanan Gedson’un kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor.

AVRUPA PİŞMANLIĞI YAŞIYOR

Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarında yer almaması sebebiyle Spartak Moskova’ya gittiği için pişman olan Gedson da Beşiktaş’a dönmek istiyor.

TEK SORUN MAAŞ

Siyah beyazlı yönetim, Gedson’un hem mutsuz olması hem de Beşiktaş’a dönmek istemesi sebebiyle avantajlı durumda. Rus kulübünün bu transfer için tek bir şartı var; yıllık ücretin karşılanması.

Oyuncular arasındaki maaş bütçesini dengelemek isteyen yönetim, yıllık ücretin belli bir bölümünü karşılama teklifinde bulunacak.

İstanbul’a dönerse uyum problemi yaşamayacak olan Gedson Fernandes, Spartak Moskova’ya transfer olmadan önce Beşiktaş’tan sezon başına 1,7 milyon avro kazanıyordu.

Kaynak: Fanatik

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
