Bursaspor Şampiyonluğunu İlan Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Bursaspor, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu matematiksel olarak kesinleştirdi.

SON DÖNEMDE DÜŞÜŞTEYDİ

2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bursaspor, son yıllardaki düşüşün ardından alt liglerden yeniden yükselişini sürdürdü ve 1. Lig biletini aldı.

45 BİN TARAFTAR TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı yaklaşık 45 bin taraftar tribünlerden takip etti. Maç öncesinde Teksas Taraftar Grubu’nun hazırladığı, yaklaşık 40 bin kartonla oluşturulan koreografi büyük ilgi gördü. Tribünlerde kulüp başkanı Enes Çelik’in de yer aldığı görsel şovda Bursaspor’un kazandığı şampiyonluk kupaları canlandırıldı.

Maçın ardından statta, yaşanan son olaylar nedeniyle resmi şampiyonluk kutlaması yapılmayacağı ve taraftarların sahaya girmemesi yönünde anons yapıldı.