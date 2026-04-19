VakıfBank-Fenerbahçe Serisinde Final Zamanı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde final maçı bugün oynanacak. 2-2'lik eşitliğin bulunduğu VakıfBank-Fenerbahçe serisinde 5. maçı kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak. Saat 19.00'da başlayacak dev mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Sultanlar Ligi play-off final serisinde şampiyon, bugün oynanacak beşinci ve son karşılaşmayla belli olacak. VakıfBank, serinin kritik mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayımlanacak.

KAZANAN ŞAMPİYON OLACAK

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde 2-2 eşitlik bulunuyor. Bu nedenle son maç, doğrudan şampiyonu belirleyecek.

Ev sahibi VakıfBank, sahadan galibiyetle ayrılması halinde Sultanlar Ligi’nde 15. şampiyonluğunu elde edecek. Fenerbahçe ise kazanması durumunda lig tarihinde 8. kez kupanın sahibi olacak.

