Fenerbahçe'de Rize Maçının Faturası O İsme Çıktı

Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalıp şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de 90+8'de yenilen golün sancıları yaşanıyor. Domenico Tedesco'nun Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile oynanacak maçta kadroda flaş bir değişikliğe gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

EDERSON'UN HATASI PAHALIYA MAL OLDU

Çaykur Rizespor maçının 90+8. dakikasında yenen golde boşa çıkan kaleci Ederson, karşılaşmanın ardından büyük eleştiri almıştı. Başkan Sadettin Saran ise dünkü Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ederson'un özür dilediğini belirtmişti.

EDERSON KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Öte yandan Domenico Tedesco'nun Ederson'a Türkiye Kupası maçında kesik atacağı iddia edildi. Fanatik'in haberine göre Brezilyalı file bekçisi, Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlamayacak.

Tedesco, Ederson'un yerine kupa maçında kaleyi Mert Günok ya da Tarık Çetin'e emanet edecek.

FENERBAHÇE'DE KUPA MESAİSİ

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç 21 Nisan Salı akşamı saat 20:30'da başlayacak.

Kaynak: Fanatik