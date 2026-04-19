Muğla'da Şüpheli Ölüm: 26 Yaşındaki Teğmen, Evinde Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Muğla'da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli 26 yaşındaki teğmen, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli 26 yaşındaki Teğmen Ü.M.E'den haber alamayan arkadaşları durumdan şüphelenerek eve geldi. Genç teğmeni silahla vurulmuş halde bulan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, teğmenin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç teğmenin ateşli silah yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenaze incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA

