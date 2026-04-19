Almanya’da Türk Derneği'ne Saldırı

Almanya'da Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne saldırı yapıldı. Saldırının kimler tarafından düzenlendiği henüz öğrenilemedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’nın Witten kentinde faaliyet gösteren Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne kimliği belirlenemeyen kişilerce saldırı yapıldı. Dernek Başkanı Burak Bilal, yerel saatle 01.00'de iki kişinin dernek binasına saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

'BAYAĞI HASAR VAR'

"Derneğin dışarıdan bütün camlarını kırıp içeriye girmişler. İçeride bayağı hasar var" diyen Bilal, olayın ardından polis ekiplerinin inceleme başlattığını ifade etti. Bilal, derneklerinin herhangi bir siyasi faaliyet içinde olmadığını vurgulayarak, "Kendi halimizde faaliyet gösteren bir derneğiz. Bu nedenle yaşanan olay bize şüpheli geliyor" dedi.

İKİ KİŞİ SALDIRMIŞ

Saldırıya ilişkin kamera görüntülerine de değinen Bilal, "Görüntülerde iki kişi görülüyor. Yaklaşık 30 yaşlarında iki şahıs. Biri dışarıda köpekle bekliyor, diğeri içeri girip çıkıyor. Oldukça rahat hareket ediyorlar" diye konuştu. Bilal, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler
Saldırı Almanya
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
