Deplasman Otobüsünden Çıkanlar Şok Etti! 7 Şüpheliye İşlem

Süper Lig’de oynanan Kocaelispor-Göztepe maçı öncesinde bir deplasman otobüsünde yapılan aramada davul içerisine gizlenmiş meşaleler ve kesici aletler ele geçirildi. Konuyla ilgili 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Kocaelispor ile Göztepe A.Ş. maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu çevresinde polis ekipleri kontroller yaptı. Misafir seyirci olarak gelen Göztepe taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsünde yapılan aramalarda davul içerisine zula yapılarak gizlenmiş 80 adet meşale bulundu.

NELER ÇIKMADI Kİ

Aramalarda ayrıca 16 adet meşale, 130 adet maytap ve 1 adet yoğun sis bombası ele geçirildi. Denetimlerde 8 adet döner bıçağı, 1 adet büyük satır, 13 adet bıçak, çeşitli delici-kesici aletler ile 1 adet kelebek bıçak da ele geçirildi. 7 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun’a muhalefetten işlem yapılırken, olayla bağlantılı diğer kişilerin tespitine yönelik kamera incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

