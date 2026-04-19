Apartmanda Yangın Faciası! 1 Can Kaybı, Görme Engelli Kadın Son Anda Kurtarıldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında ev sahibi hayatını kaybetti. Binada mahsur kalan görme engelli kadın ise itfaiye ekipleri tarafından sepetli merdivenle kurtarıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi 8 Eylül Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahalede bulunan ekipler, binadakileri tahliye etmek için çalışma yürüttü. Yangının çıktığı evde yaşayan Nusret Bengüoğlu (65), itfaiye ekiplerince yaralı olarak tahliye edildi. Dumandan etkilenen Bengüoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DAKİKALARLA YARIŞ

Yanan dairenin iki kat üzerindeki evinde mahsur kalarak dumandan etkilenen görme engelli Yasemin Özpazarcı da itfaiyenin sepetli merdiveniyle balkondan kurtarıldı. Özpazarcı'ya ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

EV SAHİBİ KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Nusret Bengüoğlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bengüoğlu'nun cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

