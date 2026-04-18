Lise Yurdunda Korkutan Yangın! 46 Öğrenci Tahliye Edildi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir liseye ait öğrenci yurdunun çatı kısmında yangın çıktı. 46 öğrenci güvenli şekilde tahliye edildi.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Karaçay Mahallesi’nde bulunan Nazilli Fen Lisesi yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
HIZLI TAHLİYE ADIMI
Ekiplerin müdahalesi sürerken, yurtta kalan öğrenciler hızla tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 20’si erkek olmak üzere 46 öğrenci güvenli alanlara alındı ve farklı noktalara yerleştirilmeleri için çalışmalar başlatıldı.
VALİDEN AÇIKLAMA
Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının çatı bölümünde başladığını ve ilk değerlendirmelere göre elektrik kaynaklı olabileceğinin düşünüldüğünü belirtti. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
