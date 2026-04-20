Ateşkesin Bitmesine İki Gün Kala İkinci Tur Müzakerelerinde İran Bilmecesi

Pakistanlı kaynaklarından yapılan açıklamalara göre Hürmüz Boğazı’ndaki son gerilimlere rağmen İran heyeti ABD ile yapılacak görüşmelerin ikinci turuna katılma kararı aldı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu iddialar "Şu an için ABD ile ikinci tur müzakereler için herhangi bir plan yok" ifadesiyle yalanlandı.

ABD ve İran arasında varılan ateşkesin bitimine iki gün kala iki ülke arasında tansiyonun tekrar yükselmesiyle birlikte Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kurulması beklenen müzakere masasının akıbeti tartışmalı hale gelmişti.

İRAN MASAYA OTURACAK

Bütün dünyanın merakla takip ettiği süreçte kritik bir gelişme yaşandı. Pakistan kaynakları tarafından yapılan açıklamada, İran cephesinin Hürmüz Boğazı ekseninde yaşanan yeni gelişmelere rağmen 2. tur müzakerelere katılacağı belirtildi.

İRAN İDDİALARI REDDETTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi tarafından yapılan açıklamada müzakere masasına oturulacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada "Şu an için ABD ile ikinci tur müzakereler için herhangi bir plan yok" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında yer alan "ABD, önceki deneyimlerden ders almıyor. Bu asla iyi sonuçlara yol açmayacak" sözleri dikkat çekti.

PEZEŞKİYAN'DAN DİPLOMASİ MESAJI

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "savaşın kimsenin yararına" olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Adalet Bakanlığına yaptığı ziyaret ve inceleme sırasında açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, "Savaş kimsenin yararına değildir. Tehditlere karşı dururken aynı zamanda gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yoldan yararlanılmalıdır." dedi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelere yaklaşımda akılcı bir tutumun önemine dikkati çeken İran Cumhurbaşkanı, "düşmana karşı (ABD-İsrail) güvensizlik ve ilişkilerde dikkatli olmanın da kaçınılmaz bir gereklilik" olduğunu vurguladı.

İSLAMABAD'DA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Pakistan'da ABD ile İran heyetleri arasında yapılması beklenen ikinci tur müzakereleri öncesi, başkent İslamabad'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ateşkesin Bitmesine İki Gün Kala İkinci Tur Müzakerelerinde İran Bilmecesi - Resim : 1

Kaynak: AA

