11 Parti İçin Karar Çıktı: AYM Mali Denetim Raporlarını Yayımladı

Anayasa Mahkemesi, 11 partinin 2023 yılı mali denetimlerini tamamladı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, incelenen partilerin tüm harcama ve kesin hesapları kanuna uygun bulundu.

11 Parti İçin Karar Çıktı: AYM Mali Denetim Raporlarını Yayımladı
Anayasa Mahkemesi (AYM), merakla beklenen 2023 yılı mali denetim raporlarını açıkladı. Yüksek Mahkeme, 11 siyasi partinin sunduğu kesin hesapların, yasal mevzuata uygunluğunu onayladı.

11 PARTİ MERCEK ALTINA ALINDI

Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre, Emek Partisi, Demokrat Parti, Devrim Hareketi Partisi, Doğru Yol Partisi, Güç Birliği Partisi, Cihan Partisi, Al Sancak Partisi, Komünist Parti, Kürdistan Komünist Partisi, Yerli ve Milli Parti ve Tuğra Partisi’nin 2023 yılına ait mali tabloları incelendi.

HESAPLAR 'DOĞRU VE DENK'

Yüksek Mahkeme heyeti tarafından yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu partilerin sunduğu belgelerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile tam uyumlu olduğu tespit edildi. Kararda, partilerin kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre "doğru, denk ve yasalara uygun" olduğu oy birliğiyle kayıt altına alındı.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi (AYM) Parti Denetim
