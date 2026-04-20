Karayipler'de 'Yargısız İnfaz' Tartışması: ABD Ordusu Bir Tekne Daha Vurdu

ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Operasyonun görüntüleri paylaşılırken, ABD'nin açık denizlerdeki doğrudan müdahaleleri 'yargısız infaz' tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Karayipler'de 'Yargısız İnfaz' Tartışması: ABD Ordusu Bir Tekne Daha Vurdu
Karayipler’de tansiyon, ABD ordusunun gerçekleştirdiği kanlı operasyonla yükseldi. ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), bölgede uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen bir teknenin hedef alındığını resmen açıkladı. Operasyon sonucunda teknede bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

İSTİHBARAT GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Resmi sosyal medya kanalları üzerinden operasyonun görüntülerini paylaşan SOUTHCOM, saldırının sağlam istihbarat bulgularına dayandığını savundu. Yapılan açıklamada, hedef alınan teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığının operasyon öncesinde teyit edildiği ileri sürüldü.

'YARGISIZ İNFAZ' MI?

ABD’nin son dönemde Karayipler ve Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucuyla mücadele adı altında düzenlediği bu tarz "doğrudan imha" operasyonları, hukukçuları ve uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırmış durumda.

Zanlıların yakalanıp yargılanması yerine denizin ortasında doğrudan hedef alınması, "yargısız infaz" suçlamalarını beraberinde getirirken; ABD ordusunun angajman kuralları dünya genelinde sorgulanmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

