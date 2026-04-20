TikTok'ta Kan Donduran Anlar: 'Karagül' Kadını Bıçakladı, Canlı Yayında Hediye Yağdı
TikTok’ta “Karagül” adıyla tanınan Merve Ceran’ın sokak ortasında bir kadını bıçakladığı anlar sosyal medyada infial yarattı. Canlı yayın sırasında gerçekleşen saldırı ve sonrasındaki görüntüler büyük tepki çekti.
Sosyal medya platformu TikTok’ta ‘Karagül’ ismiyle tanınan Merve Ceran, canlı yayın sırasında tartıştığı bir kadını sokak ortasında yaraladı.
Görüntülere göre sözlü tartışma hızla fiziksel kavgaya döndü. Ceran yere yatırdığı kadının çevredekilerin çığlıkları arasında defalarca kez bıçakladı. Saldırı anında canlı yayınını kapatmayan fenomen yaşananları dakika dakika takipçilerine izletti.
Merve Ceran, kanlı elleriyle yayını sürdürüp "Şimdi haber yapın" diyerek sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bu anlarda hesaba gelen etkileşim ve hediyelerse 'pes' dedirtti.
