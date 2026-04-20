Mustafa Türkay Sonel'in 'Gülistan Doku'yu Tanımıyorum' İddiası Boşa Düştü: İhbar Notu Ortaya Çıktı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı tanımadığını iddia etmesinin ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. tv100, Gülistan Doku ile Mustafa Türkay Sonel arasında ilişki olduğuna dair yapılan ihbar notuna ulaştı.

Mustafa Türkay Sonel'in 'Gülistan Doku'yu Tanımıyorum' İddiası Boşa Düştü: İhbar Notu Ortaya Çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında iddialarında odağında yer alan Mustafa Türkay Sonel ifadesinde, Doku'nun çalıştığı kafede defalarca baz kaydı tespit edilmiş olmasına rağmen Gülistan Doku'yu hiç tanımadığını ve ismini ilk kez kayıp haberlerinden duyduğunu öne sürmüştü.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, savcılık ifadesinde Doku’yu hiç tanımadığını, olaydan önce adını dahi duymadığını ve aralarında herhangi bir iletişim olmadığını öne sürmüş, hakkındaki silah, tehdit ve tecavüz iddialarını reddederek, gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Söz konusu suçlamalarla hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Sonel, iddiaların kendisini derinden rahatsız ettiğini ifade etmişti.

İHBAR NOTUNDA 'İLİŞKİLERİ VARDI' İDDİASI

Türkay ile Doku arasında bir ilişkinin olduğuna dair ihbar notuna ilk kez tv100 ulaştı. İhbar notunda "Gülistan Doku'nun Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı1 ifadeleri yer aldı.

Eski Vali Tuncay Sonel'e Büyük Kıskaç! Gülistan Doku Soruşturmasını Aydınlatacak 65 SoruEski Vali Tuncay Sonel'e Büyük Kıskaç! Gülistan Doku Soruşturmasını Aydınlatacak 65 SoruGüncel
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Oğlu Mustafa Türkay Sonel'in İfadesi Ortay ÇıktıDönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Oğlu Mustafa Türkay Sonel'in İfadesi Ortay ÇıktıGüncel

Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Eşme Belediye Başkanı Dahil 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi Eşme Belediye Başkanı Dahil 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
8 Milyon Şifreli Mesaj Çözüldü, 'Orkinos' Ağı Düştü: 4 Ton Uyuşturucu ve Devasa Aklama! 8 Milyon Şifreli Mesaj Çözüldü, 'Orkinos' Ağı Düştü: 4 Ton Uyuşturucu ve Devasa Aklama!
ÇOK OKUNANLAR
Okullarda Yeni Yasaklar: Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Velilere Kısıtlama Geldi Okullarda Yeni Yasaklar: Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Velilere Kısıtlama Geldi
Uşak Belediyesi'ne 2. Dalga Operasyon! 25 Kişi Gözaltına Alındı Uşak Belediyesi'ne 2. Dalga Operasyon
Savaş Çanları Yeniden Çalıyor: ABD Vurdu, İran İHA'larla Misilleme Yaptı ABD Vurdu, İran İHA'larla Misilleme Yaptı
Ateşkesin Bitmesine İki Gün Kala İkinci Tur Müzakerelerinde İran Bilmecesi İkinci Tur Müzakerelerinde İran Bilmecesi
11 Parti İçin Karar Çıktı: AYM Mali Denetim Raporlarını Yayımladı 11 Parti İçin Karar Çıktı: AYM Mali Denetim Raporlarını Yayımladı