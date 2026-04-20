Japonya'da 7.4'lük Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Japonya açıklarında yerel saatle 16:52'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI

Depremin ardından tsunami uyarısı verildi. EMSC, depremin Japonya'nın doğu kıyısında yer alan Honshu açıklarında meydana geldiğini belirtti. Vatandaşların tsunami riski nedeniyle kıyı bölgelerinden uzak durması gerektiği kaydedilirken, dalgaların boyunun 3 metreye kadar çıkabileceği belirtildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tsunami dalgalarının kuzey kıyı şeridine kısa süre içinde ulaşabileceğini ifade ederek, "Tsunami dalgalarının tekrar tekrar vurması bekleniyor. Uyarı kaldırılana kadar güvenli alandan ayrılmayın" açıklamasını yaptı.

TSUNAMİ RİSKİ ÇOK SAYIDA BÖLGEYİ KAPSIYOR

Japonya Meteoroloji Ajansı, Iwate eyaleti ve Hokkaido'nun bazı kesimleri için tsunami uyarısı yayımladı. Ajans ayrıca Aomori, Miyagi ve Fukuşima eyaletleri ile Hokkaido'nun diğer bölgeleri için de tsunamiye karşı uyarıda bulundu.

Japonya Başbakanlık ofisi, bir kriz yönetim ekibi kurduğunu duyurdu.

Kaynak: DHA