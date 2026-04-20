Kanlı Sıradan Katliama Giden Yol... Ölüm Listesi Çizip, 'Okulu Tarayacağım' Demiş

Kahramanmaraş'ta, 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul katliamında saldırgan İsa Aras Mersinli’nin sınıf arkadaşı konuştu. Katliamın sinyallerini günler öncesinden verdiği ortaya çıkan Mersinli’nin, sınıfta listeler hazırladığı, kendi kolunu kalemle parçaladığı ve arkadaşlarına 'okulu tarayacağım' dediği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu’nu yasa boğan saldırının ardından, katliamı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’ye dair şok edici detaylar gün yüzüne çıkıyor. Babasına ait 5 silahla dehşet saçan saldırganın, okulda uzun süredir ağır psikolojik sorunlar yaşadığı ve şiddet eğilimini açıkça sergilediği öğrenildi.

'OKULA SALDIRACAĞIM DEDİ, ŞAKA SANDILAR'

Saldırgan ile 4 yıl aynı sınıfı paylaşan Gülsenem İşler’in ifadeleri, facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. İşler, Mersinli’nin sınıfta kendi kendine zarar verdiğini belirterek, “Üzüldüğünde kalemle kolunu deşerdi, sırası kan içinde kalırdı. Arkadaşlarına 'okula silahla saldıracağım' demiş ama herkes dalga geçiyor sanıp gülmüş” dedi.

Ayrıca saldırganın sınıftaki oturma düzenini kağıda dökerek arkadaşlarına numaralar verdiği ve bazı isimlerin yanına "kuru kafa" çizerek bir ölüm planı hazırladığı iddia edildi.

BABANIN 'ARAMA' TEPKİSİ

İşler'in bir diğer dikkat çeken iddiası ise denetim eksikliği üzerine oldu. Eski müdür yardımcısının Mersinli’nin çantasını sık sık aradığını ancak tutuklanan polis başmüfettişi baba Uğur Mersinli’nin, “Çocuğumun psikolojisiyle oynuyorsunuz” diyerek bu aramalara tepki gösterdiği öne sürüldü.

'HOCAM 23 NİSAN'DA FORMA GİYECEK MİYİZ?'

Öte yandan katliamın gerçekleştiği okul, bugün taziye ziyaretine gelenlerin bıraktığı karanfillerle doldu. Okulun tellerine asılan ve üzerinde "Hocam 23 Nisan'da forma giyecek miyiz?" yazılı bir okul forması, yaşanan dramın sembolü oldu.

Veliler ve öğrenciler, kaybettikleri 8 öğrenci ve bir öğretmen için gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA

