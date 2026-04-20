Bebek Mamasında Fare Zehri İddiası: Türkiye'de Satılıyor

Avusturya’da satılan ve Türkiye’de de bulunan bir bebek maması markasıyla ilgili ortaya atılan iddialar büyük endişe yarattı. Yetkililer, ailelere ürünleri kesinlikle kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avusturya’da bebek mamalarına ilişkin ortaya çıkan şüpheli durum, kısa sürede uluslararası bir gıda güvenliği tartışmasına dönüştü. Ülkede satışı yapılan ve Türkiye’de de raflarda yer alan bazı bebek mamalarında tehlikeli maddelere rastlandığı iddiası üzerine yetkililer harekete geçti.

Olay, bir tüketicinin ihbarı sonrası yapılan incelemelerle gün yüzüne çıktı. Avusturya polisi, 1000’den fazla SPAR süpermarketinde satılan 190 gramlık “havuç ve patates” içerikli bebek maması kavanozlarından birinde fare zehri bulunduğunu açıkladı. Yapılan kontrollerde bazı ürünlerde ambalaj bütünlüğünün bozulduğu, güvenlik mühürlerinin eksik olduğu ve anormal koku tespit edildiği bildirildi.

HAYATİ RİSK UYARISI YAPILDI

Yetkililer, söz konusu ürünlerin tüketilmesi halinde ciddi sağlık sorunları yaşanabileceğini belirterek aileleri uyardı. Özellikle Burgenland bölgesinde yapılan incelemelerde, ürünlerin hayati tehlike oluşturabilecek düzeyde risk taşıdığı ifade edildi.

ŞİRKETTEN SABOTAJ AÇIKLAMASI

Yetkilileri ise üretim sürecinde herhangi bir güvenlik sorunu bulunmadığını savunarak, olayın dış müdahale ya da sabotaj ihtimaliyle bağlantılı olabileceğini duyurdu. Şirket, konuyla ilgili kapsamlı incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

DİĞER ÜLKELERDE DE İZLER BULUNDU

Soruşturma genişletilirken, Çekya ve Slovakya’da ele geçirilen benzer ürünlerde de şüpheli maddelere rastlandığı bildirildi. Almanya’da yapılan analizlerin ardından Avusturya makamlarının bilgilendirildiği öğrenildi.

TÜKETİCİLERE KRİTİK UYARI

SPAR yetkilileri, geri çağırma kararının önleyici tedbir kapsamında alındığını belirtirken, tüketicilere ellerindeki ürünleri kesinlikle kullanmamaları çağrısında bulundu. İade edilen ürünler için ücretlerin geri ödeneceği açıklandı.

Öte yandan polis, şüpheli ürünlerle temas eden kişilerin olası risklere karşı ellerini dikkatlice yıkamaları gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili “kasten zarar verme” şüphesiyle başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Sendikadan Büyük 'Kampanya'! İstifa Eden Üyelerine Termoslu Çağrı Sendikadan Büyük 'Kampanya'! İstifa Eden Üyelerine Termoslu Çağrı
Okul Saldırılarının Ardından Tehdit Paylaşımlarında 25 Şüpheliye Gözaltı Kararı Okul Saldırılarında Tehdit Paylaşımlarında 25 Gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Okullarda Yeni Yasaklar: Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Velilere Kısıtlama Geldi Okullarda Yeni Yasaklar: Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Velilere Kısıtlama Geldi
Uşak Belediyesi'ne 2. Dalga Operasyon! 25 Kişi Gözaltına Alındı Uşak Belediyesi'ne 2. Dalga Operasyon
Savaş Çanları Yeniden Çalıyor: ABD Vurdu, İran İHA'larla Misilleme Yaptı ABD Vurdu, İran İHA'larla Misilleme Yaptı
Ateşkesin Bitmesine İki Gün Kala İkinci Tur Müzakerelerinde İran Bilmecesi İkinci Tur Müzakerelerinde İran Bilmecesi
11 Parti İçin Karar Çıktı: AYM Mali Denetim Raporlarını Yayımladı 11 Parti İçin Karar Çıktı: AYM Mali Denetim Raporlarını Yayımladı