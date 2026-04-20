Sendikadan Büyük 'Kampanya'! İstifa Eden Üyelerine Termoslu Çağrı

Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası, istifa eden üyelerine geri dönmeleri halinde termos hediye edecek. Daha öce valiz dağıtan sendika, termos almak isteyenlere 13 Mayıs'a kadar süre tanıdı. Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası'ndan istifa eden üyeleri geri çağırmak için yeni kampanya başlatıldı.

Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, istifasını geri çekenlere hediye olarak termos verilecek.

'1.9 LİTRELİK TERMOS HEDİYE EDİLECEK'

Sendikadan yapılan açıklamada "Sendikamızdan 14 Nisan itibarıyla istifa eden üyelerimizden, istifa dilekçelerinden feragat ettiklerine dair 13 Mayıs 2026 tarihine kadar dilekçe vermeleri durumunda 1.9 litre termos hediye edilecektir." denildi.

PAYLAŞIMIN ALTINA YORUM YAĞDI

Sendika tarafından yapılan paylaşıma ilişkin yorumlarda "Şaka mı bu?", "Hani promosyon yasaktı?", "Nereden üye oluyoruz?", "Renk seçeneği var mı?", "Termosla mı elinde tutacaksınız üyeleri", "Bu doğru mu?", "Düşmanım olsa bu aklı vermez, çok düşündünüz mü bunu paylaşırken", "Bu bile istifa etmek için bir neden", "İnsan onuru, şerefi bu kadar ucuz mu?", "İstifa edenlere rüşvet", "Memurun iradesine yapılmış hakaret" gibi çok sayıda yorum yapıldı.

SÜREYİ UZATTILAR

Sendika tarafından yapılan paylaşımlardan ilkinde 10 Mayıs 2026 tarihine kadar istifadan feragat süresi verilirken ikinci paylaşımda ise bu süre 13 Mayıs 2026 tarihine uzatıldı.

TERMOS NE KADAR?

İstifalarını geri çekmeleri karşılığında verileceği vadedilen termosların ise piyasa değerinin 2 bin 500 lira olduğu öğrenildi.

SENDİKANIN İLK 'HEDİYESİ' DEĞİL

Sendika, geçtiğimiz yıl üyelerden toplanan parayla valiz dağıtımı yaptığı ortaya çıktı.

Sendikanın web sitesinde tarihçesine ilişkin veri bulunmuyor.

