Azrail'i 9 Kez Yendi Şimdi Kendi Mezarını Kazıyor: 'Kedi Misali Tükendim'

Safranbolu’da yaşayan 54 yaşındaki Miraç Erol, üç trafik kazası, bir uçurumdan düşme, bir ayı saldırısı, üç kalp krizi ve iki ölümcül arı sokmasının ardından pes etti. Yaşadıklarını "Kedi misali dokuz canlıyım" diye özetleyen Erol, son canını da verdiğine inanarak köyünde kendi mezarını hazırlıyor.

İstanbul’un stresinden kaçıp huzur bulmak için 2017 yılında memleketi Safranbolu’nun Kuzyakaköseler köyüne yerleşen Miraç Erol’un hayat hikayesi, tıp dünyasını ve duyanları hayrete düşürüyor. 2000 yılından bu yana ölümle tam 9 kez burun buruna gelen Erol, artık "hazırlıklı olması gerektiğini" düşünerek eline kazma küreği aldı.

TRAFİK KAZASINDAN AYI SALDIRISINA...

Erol’un "mucize" serüveni 2000 yılında ağır bir trafik kazasıyla başladı. 2005’te beli kırıldı, 2015’te üçüncü büyük kazasını yaptı. Emekli olup köye yerleştiğinde ise doğa yürüyüşünde bir ayının saldırısına uğradı; uçurumdan aşağı atılmasına rağmen hayatta kalmayı başardı.

2025 yılına gelindiğinde peş peşe üç kez kalp krizi geçiren Erol, son olarak birer hafta arayla iki kez arı sokması sonucu komaya girince duyanları hayrete düşüren bir karar aldı.

KENDİ MEZARINI KAZIYOR

Yaşadığı son komadan sonra kendi mezarını kazmaya başlayan Erol, süreci şu sözlerle anlattı:

"Kedi misali dokuz can derler ya, ben hesapladım; son arı sokmasıyla o dokuz canı da vermiş oldum. Artık vaktin geldiğini hissediyorum. Şu an havalar yağışlı olduğu için yavaş yavaş açıyorum, ileride taşını da ayarlayacağım."

'BU DÜNYADA BAŞINA GELMEYEN KALMADI'

Mezarını kendi elleriyle kazan Miraç Erol, başta eşi olmak üzere komşularından tepki aldığını ancak süreci anlattığında herkesin hak verdiğini söylüyor. Erol’un eşi, "Bu dünyada başına gelmeyen kalmadı" diyerek kararı normal karşılarken, köy sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Erol ise içinden gelen bir hisse uyduğunu ve ölümü sükunetle beklediğini ifade ediyor.

Kaynak: İHA

