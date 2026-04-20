Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce: 'Verilemeyecek Hesabımız Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir’de, AK Parti İl Başkanlığı’nın şikayetiyle başlayan süreçte, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve eski ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen "görevi kötüye kullanma" ve "sahtecilik" iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın öncülüğünde yapılan suç duyurusunda, 2025 Kasım ayında yapılan su tarifesi düzenlemesinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Savcılık, bu iddialar doğrultusunda Başkan Ünlüce hakkında gerekli incelemelerin yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’nın kapısını çalarak soruşturma izni talep etti.

İDDİALARA İLK AÇIKLAMA

İddialara ilişkin ilk açıklamasını yapan Ayşe Ünlüce, tarife düzenlemesindeki hatalı uygulama iddialarından AK Parti’nin açıklamasıyla haberdar olduklarını söyledi. Durumu düzeltmek için derhal komisyonları topladığını belirten Ünlüce, "Biz süreci şeffaf bir şekilde inceleyip düzeltmeye çalışırken, belgede sahtecilik iddiasıyla suç duyurusunda bulundular" ifadelerini kullandı.

'VERİLEMEYECEK HESABIMIZ YOK'

Herhangi bir kişiye ya da kuruma çıkar sağlanmadığının altını çizen Ünlüce, kamunun zarara uğratılmadığını savundu. Sürecin yargı aşamasında olduğunu hatırlatan Başkan, "Verilemeyecek hesabımız yok. Ancak hukuki süreç tamamlanmadan yargısız infaz yapılmamalı, herkes yargı kararına saygı duymalı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Halk TV