8 Milyon Şifreli Mesaj Çözüldü, 'Orkinos' Ağı Düştü: 4 Ton Uyuşturucu ve Devasa Aklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu dünyasının en gizli haberleşme ağı "SKY-ECC"yi kullanan uluslararası bir şebekeye yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Aralarında şirketlerin ve yabancı uyruklu isimlerin de bulunduğu 35 sanık hakkında "uyuşturucu ticareti", "suç örgütü kurma" ve "kara para aklama" suçlarından ağır cezalar istendi.

8 MİLYONDAN FAZLA MESAJ

Soruşturmanın gidişatını, Europol ile yapılan iş birliği değiştirdi. Fransa, Hollanda ve Belçika tarafından deşifre edilen "SKY-ECC" platformundaki 8 milyondan fazla Türkçe ve Kürtçe mesaj, Türkiye Narkotik ekiplerince analiz edildi.

"Başkan", "Trier" ve "Abi" kod isimlerini kullanan örgüt elebaşı Ahmet Münir Güverte’nin, uyuşturucu sevkiyatlarını bu uygulama üzerinden fotoğraflar ve ses kayıtlarıyla yönettiği kanıtlandı.

6 AYDA 4 TON UYUŞTURUCU

İddianameye göre şebeke, Hollanda, Belçika, İngiltere, Pakistan ve İran arasında adeta bir uyuşturucu köprüsü kurdu. Toplam 15 büyük sevkiyatın izini süren savcılık, sadece 6 aylık bir dönemde 4 tonun üzerinde uyuşturucunun dolaşıma sokulduğunu tespit etti.

Pakistan’da sabun taşları ve pirinç çuvalları arasına gizlenen uyuşturucuların, limanlarda ele geçirilmesine rağmen rüşvetle geri alınmaya çalışıldığına dair şok edici detaylar da dosyada yer aldı.

'HAVALA' VE KUYUMCULAR ÜZERİNDEN SERVET AKLAMA

Örgütün uyuşturucudan elde ettiği devasa kazancı yasal sisteme sokmak için paravan şirketler, döviz büroları ve kuyumcuları kullandığı belirlendi. "Havala" adı verilen kayıt dışı yöntemle ülkeler arası para transferi yapan şebekenin, lüks araçları ve gayrimenkulleri deşifre olmamak adına şüphelilerin yakınları üzerine kaydettirdiği görüldü.

İddianamede 14 şirket "malen sorumlu" olarak yer alırken, suç gelirlerinin taşınmaz alımlarıyla aklandığı vurgulandı.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede örgüt elebaşı Ahmet Münir Güverte'nin "5 kez uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından 150 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile 13,5 yıldan 34 yıla kadar hapsi talep edildi.

Aralarında Kadir Güverte, Tom Richard Diana Michielsen ile Hasan Manav'ın bulunduğu 34 şüphelinin ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 30 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile 5 yıldan 12 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA