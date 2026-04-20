Eşme Belediye Başkanı Dahil 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Uşak'ta, Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yakalanan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında 17 Nisan'da Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, Yılmaz Tozan'ın şoförü M.F, Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U. ve belediye personeli H.D. gözaltına alınmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP'li Eşme Belediyesi Meclis Üyesi R.S.S. de yakalanmıştı.

Şüphelilerden O.Ü'nün ise bir başka suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

