Eski Vali Tuncay Sonel'e Büyük Kıskaç! Gülistan Doku Soruşturmasını Aydınlatacak 65 Soru

2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku'nun soruşturmasında büyük gelişme kaydedildi. Doku'nun cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine odaklanılan soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in gözaltına alınması büyük dikkat çekerken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın düğümünü çözebilmek için Sonel'e sorulmak üzere 65 soru hazırladı. Bu sorular, Sonel'in gözaltında tutulduğu ve sorgusunun yapıldığı Erzurum'a gönderildi.

Eski Vali Tuncay Sonel'e Büyük Kıskaç! Gülistan Doku Soruşturmasını Aydınlatacak 65 Soru
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in sorgusu için 65 soru hazırlandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı sorular Erzurum'a gönderildi.

GÜLİSTAN DOKU'YA NE OLDUĞUNU BU SORULAR AYDINLATACAK

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Gülistan Doku’nun kaybolmasından bugüne kadar devam eden süreçte Tuncay Sonel’in soruşturma sürecine nasıl müdahil olduğuna yönelik iddia ve suçlamalara dair bütün detaylar bu soruların içinde yer alıyor. Sorularda Tuncay Sonel’in oğlu ve oğlunun arkadaşına dair detaylar da var. Gözaltı süresi uzatılan Sonel, Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde tutuluyor.

DELİLLERİ YOK ETMEKLE SUÇLANIYOR

Elazığ’da gözaltına alınan ve daha sonra Erzurum’a götürülen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in emniyetteki sorgusu ise devam ediyor. Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı. Elazığ’da olduğu tespit edilen Tuncay Sonel, 17 Nisan 2026 günü Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra karayoluyla Erzurum’a götürülmüştü. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Tuncay Sonel’in ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilmişti. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde sorgusu devam eden Sonel’in buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra Erzurum Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Sonel ile ilgili soruşturmayı ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sonel’in getirilmesi beklenen Erzurum Adliyesi ve çevresinde ise tam bir sessizlik yaşanıyor.

HASTANE GİZEMİNİ KAĞIT KOPYA AYDINLATTI

Öte yandan Gülistan için ilk kayıp ihbarı yapıldığında polisler otel, eczane ve hastane kayıtlarını sorgulayınca hastane kaydı ortaya çıktı. Bu dijital kaydın kâğıt kopyası alınarak dosyaya konuldu. Bu dosya bir süre emniyetin Kayıp Şahıslar Bürosu’nda kaldı. Bu süreçte henüz detayları bilinmeyen bir şekilde Gülistan’ın hastaneye gittiği güne dair dijital kayıtlar silindi.

SONEL'E BU KAYITLAR DA SORULACAK

Ancak soruşturmanın gözaltılarla neticelenen son sürecinde dosyadaki kâğıt kopya tespit edildi. Böylece Gülistan’ın o gün hastaneye gittiği anlaşıldı. Hastaneden kayıtlar sorulunca da o güne dair bütün kayıtların silindiği ortaya çıktı. Böylece soruşturmada yeni bir sayfa daha açıldı. Şimdi savcılık bu kaydın hangi ‘zincir’ içinde silindiğini bulmaya çalışıyor. Gözaltındaki başhekim ve Tuncay Sonel’e bu süreç de sorulacak.

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Gülistan Doku
ÇOK OKUNANLAR
