Muğla’da Bot Faciası! Ölü ve Yaralılar Var
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişi ise sağ kurtuldu.
Bodrum’un Ortakent bölgesi açıklarında, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun batması sonucu facia yaşandı. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, suda sürüklenen 1 kişiyi kurtarmayı başarırken, 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ayrıca, 1 kaçak göçmenin yüzerek kıyıya ulaşmayı başardığı kaydedildi.
Bölgede, kayıp kişileri bulmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
