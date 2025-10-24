Muğla’da Bot Faciası! Ölü ve Yaralılar Var

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişi ise sağ kurtuldu.

Muğla’da Bot Faciası! Ölü ve Yaralılar Var
Bodrum’un Ortakent bölgesi açıklarında, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun batması sonucu facia yaşandı. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, suda sürüklenen 1 kişiyi kurtarmayı başarırken, 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla’da Bot Faciası! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1
Bot faciasında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayrıca, 1 kaçak göçmenin yüzerek kıyıya ulaşmayı başardığı kaydedildi.

Bölgede, kayıp kişileri bulmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Muğla Bodrum Düzensiz göçmen
