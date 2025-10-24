CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret

CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali için açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Davayı reddetti.

Son Güncelleme:
CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4–5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan iptal davasında kritik bir duruşma gerçekleştirildi. Davanın beşinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı.

‘DAVANIN KONUSU KALMADI’

CHP’yi duruşmada Avukat Çağlar Çağlayan temsil etti. Çağlayan, mahkemeden davanın reddini talep etti. Çağlayan, savunmasında şunları söyledi: “Tüm delegeler il kongrelerinde değişmiştir. Kurultay iptal olsa da yapılması gereken yeniden kongredir. Yapılan olağanüstü kurultaylarla delegelerin önüne sandık konulmuş ve seçim yapılmıştır. Bu davada amaç kongrenin iptali ve yenilenmesi değil, partiyi süre sınırı olmadan kimin yöneteceğine mahkemenin karar vermesidir. Davanın konusuz kalması nedeniyle reddini talep ediyoruz.”

DAVA REDDEDİLDİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı "aktif husumet yokluğu" ve "konusuz kalma" gerekçesiyle reddetti.

Son Güncelleme:
