Depremzedelerin Araçlarıyla Milyonlarca Liralık Vurgun! 'Change' Operasyonunda 74 Gözaltı

'Change araç' yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 50 araç ele geçirildi, 74 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin, deprem bölgesindeki araçların şasi numaralarını çalıntı araçlara kopyalayıp sahte belgelerle piyasaya sürdüğü belirlendi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "suç delillerini yok etme" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik düğmeye bastı.

DEPREMZEDELERİN ARAÇLARI...

Bazı şüphelilerin, kaza, yangın, deprem gibi nedenlerden ağır hasar kaydı bulunan araçların şasi ve motor numaralarını "change" yöntemiyle yurt dışından getirdikleri ve piyasadan temin ettikleri hacizli ve pert araçların üzerine uyguladıkları, bu araçları da satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Depremzedelerin Araçlarıyla Milyonlarca Liralık Vurgun! 'Change' Operasyonunda 74 Gözaltı - Resim : 1
Operasyonda ele geçirilen araçlar

12 İLDE 74 GÖZALTI

Bu kapsamda İstanbul merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak, Mersin ve Van'da 21 Ekim'de düzenlenen operasyonda 74 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda, 50 araç ile ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 1249 fişek ele geçirildi.

Depremzedelerin Araçlarıyla Milyonlarca Liralık Vurgun! 'Change' Operasyonunda 74 Gözaltı - Resim : 2
Gözaltına alınan şüpheliler

Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 74 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

50 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen ve piyasa değeri yaklaşık 300 milyon lira olan 50 araç da Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: AA

