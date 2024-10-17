Mücella Yapıcı'nın Açtığı 'Çıplak Arama' Davasında Karar! İki Polise Hapis Cezası

Gezi tutuklularından Mücella Yapıcı ile kızı Cansu Yapıcı’yı çıplak aramaya maruz bırakan üç polisin “işkence ve eziyet” suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Aramayı yapan iki kadın polis "görevi kötüye kullanma" suçundan 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 polis ise beraat etti.

Son Güncelleme:
Mücella Yapıcı'nın Açtığı 'Çıplak Arama' Davasında Karar! İki Polise Hapis Cezası

Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı ile kızı Cansu Yapıcı’yı çıplak aramaya maruz bırakan üç polis hakkında karar duruşması görüldü. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı’nın avukatı Gülyeter Aktepe ve sanık polislerin avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu olan sanık polislerden Levent Mustafaoğlu, duruşmaya bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlandı.

Mücella Yapıcı'nın Açtığı 'Çıplak Arama' Davasında Karar! İki Polise Hapis Cezası - Resim : 1

Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı’nın avukatı Gülyeter Aktepe mütalaaya karşı beyanında, "Müvekkiller, haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınma nedenleri narkotikle ilgili bir suç isnadı olamamasına rağmen çıplak arama işkencesine maruz kaldılar. Gözaltına alınmalarından 2 saat sonra sadece kadınlar için çıplak arama söz konusu oluyor. 'Görevi kötüye kullanma' değil 'işkence' suçu söz konusudur" ifadelerini kullandı.

Sanık erkek polis, son sözlerinde önceki ifadelerini tekrar ederek beraat istedi.

Mücella Yapıcı'nın Açtığı 'Çıplak Arama' Davasında Karar! İki Polise Hapis Cezası - Resim : 2

BİR POLİSE BERAAT

Kararını açıklayan mahkeme heyeti 1 sanığın beraatına, 2 sanığın ise "görevi kötüye kullanmak" suçundan önce 6 ay hapisle cezalandırılmasına, cezanın takdir indirimi uygulanarak 5'er ay hapis cezasına çevrilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Gezi’de polisin çıplak aramasına ilk kez hapis cezası istendiGezi’de polisin çıplak aramasına ilk kez hapis cezası istendiGüncel
CHP Genel Başkanı Özel, Gezi davası tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştıCHP Genel Başkanı Özel, Gezi davası tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştıSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Gezi Mücella Yapıcı
Son Güncelleme:
Tükenmez Kalem Lekelerini Anında Yok Eden Karışım Tükenmez Kalem Lekelerini Anında Yok Eden Karışım
Yıllardır Yanlış Biliniyormuş: Ihlamuru Böyle İçmek Zehre Dönüşüyor Yıllardır Yanlış Biliniyormuş: Ihlamuru Böyle İçmek Zehre Dönüşüyor
Naci Görür'den Deprem Açıklaması: Bardağı Taşıran Son Damla Naci Görür'den Deprem Açıklaması: Bardağı Taşıran Son Damla
Yılda Sadece Bir Kez Toplanıyor, Hasat Başladı! Kilosu 150 Lira Yılda Sadece Bir Kez Toplanıyor, Hasat Başladı! Kilosu 150 Lira